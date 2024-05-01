تركيا ستنضم إلى استئناف جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم، أن تركيا قررت الانضمام إلى استئناف القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل في محكمة العدل الدولية.