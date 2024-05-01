مسؤول في حماس: سنرد على مقترح الهدنة "خلال فترة قريبة جدا"

أكد مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء أنها سترد على مقترح الهدنة الإسرائيلي "خلال فترة قريبة جدا"، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.



وتدرس حماس مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 40 يوما وصفقة لتبادل رهائن لدى حماس مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.



وقال القيادي البارز في حركة حماس سهيل الهندي لوكالة فرانس برس إن الحركة "سوف تسلم ردها بشكل واضح خلال فترة قريبة جدا"، من دون مزيد من التوضيح.



وأضاف الهندي في حديث عبر الهاتف من دون الكشف عن مكان تواجده: "هناك ملاحظات حول ما تم تقديمه للحركة من قبل مصر، والحركة بيّنت هذه الملاحظات وهناك مزيد من النقاشات داخل أروقة الحركة لا نريد أن نتحدث هل هناك تقدم أم لا فالأمر سابق لأوانه".



وعبّر الهندي عن أمله في "الوصول إلى إنهاء هذه الحرب"، لكنه رأى أن ذلك يتعارض مع إصرار إسرائيل الاستمرار فيها.



وقال مسؤول إسرائيلي لفرانس برس إن الحكومة "ستنتظر الرد حتى مساء الأربعاء" قبل أن "تتخذ قرارا" بشأن إرسال مبعوثين إلى القاهرة.