الشرطة التركية توقف 210 أشخاص خلال تجمعات الأول من أيار في اسطنبول

أوقف 210 أشخاص الأربعاء خلال مسيرات الأول من أيار (عيد العمال) في إسطنبول وفق ما أعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا.



وقال الوزير في منشور على منصة إكس: "أوقف 210 أشخاص لم يستجيبوا للتحذيرات وحاولوا التقدم نحو ساحة تقسيم وهاجموا شرطيينا في الأول من أيار، يوم عيد العمال والتضامن في إسطنبول".