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توجيه الاتهام إلى شرطي بريطاني لنشره صورة تدعم حركة حماس

أخبار دولية
2024-05-01 | 09:48
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توجيه الاتهام إلى شرطي بريطاني لنشره صورة تدعم حركة حماس
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توجيه الاتهام إلى شرطي بريطاني لنشره صورة تدعم حركة حماس

اتُهم شرطي في المملكة المتحدة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لنشره عبر واتساب صورة تدعم حركة حماس المحظورة في البلاد، على ما أعلنت الشرطة الأربعاء.
     
وقد علق عمل محمد عادل البالغ 26 عاما في صفوف شرطة ويست يوركشر في شمال انكلترا.
     
وهو ملاحق بتهمتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب على ما أفاد المكتب المستقل لسلوك الشرطة (أو بي سي) في بيان.
     
وركز التحقيق على رسائل تم تشاركها عبر واتساب على ما أوضح المكتب.
     
ويلاحق محمد عادل لنشره "صورة تدعم منظمة محظورة، هي تحديدا حماس". ويشتبه في أن هذه المخالفات حصلت في تشرين الأول وتشرين الثاني 2023 بعيد هجمات حركة حماس غير المسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول.
     
ويمثل الشرطي الخميس أمام محكمة ويستمنستر في لندن.
     
وحركة حماس مدرجة على قائمة "المنظمات الإرهابية" المحظورة في المملكة المتحدة.

أخبار دولية

المملكة المتحدة

شرطي

حماس

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