أول عمليات توقيف مهاجرين بالمملكة المتحدة قبل ترحيلهم إلى رواندا

ألقي القبض على أول المهاجرين الذين يُحتمل أن تقوم المملكة المتحدة باحتجازهم وترحيلهم إلى رواندا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية الأربعاء، من دون تحديد عدد الأشخاص المعنيين.



وكتبت وزارة الداخلية في بيان: "أُلقي القبض على أول مهاجرين غير شرعيين سيتمّ ترحيلهم إلى رواندا بعد تنفيذ سلسلة من العمليات هذا الأسبوع على مستوى البلاد".



وأضاف البيان: "من المتوقّع تنفيذ (مزيد من عمليات التوقيف) في الأسابيع المقبلة".



وتعهّدت حكومة المحافظين بقيادة ريشي سوناك بوضع حدّ لعبور المهاجرين غير الشرعيين لقناة المانش.



وأقرّ البرلمان الأسبوع الماضي قانوناً مثيراً للجدل يسمح بترحيل المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة، إلى رواندا.



وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي في البيان: "تعمل فرقنا بوتيرة سريعة لتوقيف الأشخاص الذين ليس لهم الحق في التواجد هنا، حتى تتمكّن الرحلات الجوية من الإقلاع" إلى رواندا.



وأشارت الوزارة الى أنّه تمّ حجز رحلات تجارية لهذه الغاية.