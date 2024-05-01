ضحايا ومفقودون اثر عواصف وفيضانات في البرازيل

اعلنت وكالة الدفاع المدني في البرازيل اليوم الأربعاء إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم و21 آخرين أصبحوا في عداد المفقودين جراء هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع على ولاية ريو جراندي دو سول بجنوب البلاد.



وذكرت السلطات أن أكثر من 1400 شخص نزحوا في أعقاب العواصف التي أدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار وفيضان المياه في أجزاء مختلفة من الولاية مما نجم عنه تعرض 104 بلدات لأضرار.



وكانت حكومة الولاية توقعت في تقرير عن الأحوال الجوية والمائية أمس الثلاثاء خطر حدوث فيضانات "في أنحاء الولاية بأكملها"، مع استمرار هطول "الأمطار الغزيرة" في الأيام المقبلة.

