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خامنئي: تطبيع دول المنطقة مع إسرائيل لن يحلّ الأزمات الإقليمية

أخبار دولية
2024-05-01 | 11:06
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خامنئي: تطبيع دول المنطقة مع إسرائيل لن يحلّ الأزمات الإقليمية
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خامنئي: تطبيع دول المنطقة مع إسرائيل لن يحلّ الأزمات الإقليمية

اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأربعاء أن أزمة الشرق الأوسط لن يحلّها التطبيع بين دول عربية وإسرائيل، في وقت تواصل الولايات المتحدة مساعيها لابرام اتفاق بين السعودية واسرائيل على رغم الحرب في غزة.
     
وقال خامنئي خلال استقباله جمعا من التربويّين في يوم المعلّم "يظنّ بعض الأشخاص أنّ المشكلة ستُعالج إذا ما ذهبوا إلى الدول المجاورة وحثّوها على تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني"، وفق تصريحات نشرها موقعه الالكتروني. وأضاف "كلّا، إنّهم مخطئون؛ لن تُحلّ قضايا غربي آسيا ما لم تعُد فلسطين إلى أصحابها الأصليّين!".

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