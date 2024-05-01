رئيس بلدية نيويورك: القبض على نحو 300 شخص في احتجاجات جامعتي كولومبيا وسيتي كوليدج

أعلن رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز اليوم، أن شرطة مدينة نيويورك ألقت القبض على نحو 300 شخص في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء خلال احتجاجات في جامعتي كولومبيا وسيتي كوليدج أوف نيويورك.