بلينكن: رفض حماس لاتفاق الهدنة مع إسرائيل سيظهر عدم اكتراثها بالفلسطينيين

جدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم، دعوته حركة حماس الى القبول بمقترح لهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن، مشيرا الى أن رفضها سيعني أنها "لا تكترث" بالفلسطينيين.



وقال للصحافيين: "إذا كانت حماس تدّعي فعلا أنها تهتم بالشعب الفلسطيني وتريد أن ترى تخفيفا فوريا لمعاناتهم، فعليها أن تقبل بهذه الصفقة".

وأضاف: "في حال عدم حصول ذلك، فأعتقد أن هذا دليل إضافي يؤشر لعدم اكتراثها".

وكشف وزير الخارجية الأميركي أنه أبلغ القادة الإسرائيليين بوضوح معارضة الولايات المتحدة لهجوم بري واسع على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه اقترح "حلولا أفضل" للتعامل مع حماس.



وقال بلينكن للصحافيين بعد محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومسؤولين آخرين في الدولة العبرية: "هناك حلول أخرى - وفي رأينا حلول أفضل - للتعامل مع التحدي الحقيقي المستمر الذي تمثله حماس والذي لا يتطلب عملية عسكرية كبيرة" في رفح.