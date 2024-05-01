الرئيس الكولومبي: سأقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو اليوم، أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب تصرفاتها في غزة.



وانتقد بترو بالفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، وطلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.