بلينكن يزور معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وغزة لتفقد عبور شاحنات المساعدات

زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم، معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة لتفقد عبور شاحنات المساعدات، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.



ووصل بلينكن إلى كرم أبو سالم، وهو أحد المعابر الإسرائيلية مع غزة، ويقع على بعد كيلومترات من مدينة رفح بجنوب القطاع حيث مئات الآلاف من النازحين. وشاهد الصحافي عشرات الشاحنات تنتظر العبور، بينما كانت دبابات عسكرية إسرائيلية مصطفة في مكان قريب.