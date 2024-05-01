العاهل الأردني يزور إيطاليا والولايات المتحدة لبحث الحرب في غزة

غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء عمان في طريقه إلى إيطاليا والولايات المتحدة في "زيارة عمل" يبحث خلالها الحرب في غزة، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.



وأكد الديوان أن الزيارة تأتي "في إطار الجهود التي يبذلها الأردن للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ووقف الكارثة الإنسانية في القطاع" في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر بين إسرائيل وحماس.



وفي إيطاليا، سيلتقي العاهل الأردني الخميس رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني والبابا فرنسيس.



ولم يحدد البيان تاريخ وصول الملك عبد الله الثاني الى الولايات المتحدة أو جدول لقاءاته.