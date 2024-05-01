واشنطن تفرض عقوبات جديدة متعلقة بروسيا

أظهرت مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة متعلقة بروسيا على مئات الأفراد والكيانات.



وورد في المذكرة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن المستهدفين من بينهم شركات وأفراد موجودون في الصين وهونغ كونغ.