البيت الأبيض يعتبر أن "نسبة صغيرة من الطلاب تتسبب بهذا التعطيل" في الجامعات

أكد البيت الأبيض أنه يدعم حق الأميركيين في الاحتجاج، مشددا على أن "نسبة صغيرة من الطلاب تتسبب بهذا التعطيل" في حرم الجامعات التي تشهد تظاهرات احتجاجا على الحرب في غزة في الأسابيع الأخيرة.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار لصحافيين: "نرى أن عددا صغيرا من الطلاب يتسببون بهذا التعطيل وإذا أرادوا الاحتجاج فيحق للأميركيين القيام بذلك بطريقة سلمية وفي إطار القانون".



وشددت على أن البيت الأبيض "سيواصل التنديد بخطاب الكراهية كما يفعل"، منددة بمعاداة السامية فيما يستمر غضب الشباب بالتنامي بسبب الحصيلة البشرية المرتفعة للحرب في قطاع غزة.