البنتاغون: اكتمال إنشاء 50% من الرصيف البحري في غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم، أن الجيش الأميركي أكمل حتى الآن إنشاء أكثر من 50 بالمئة من الرصيف البحري الذي سيُقام في نهاية المطاف قبالة ساحل قطاع غزة لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.



وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ لصحفيين: "حتى اليوم، انتهينا من 50 بالمئة من إنشاء الرصيف".



وأشارت الى أن الرصيف يتألف من مكونات مختلفة عدة.



وقالت: "الرصيف العائم بالكامل اكتمل وتأسس. لا يزال العمل في الجسر جاريا".