رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تستعد لهجوم في الشمال

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم، أن العملية الهجومية في قطاع غزة "ستستمر بقوة" وأن إسرائيل "تستعد لهجوم في الشمال".



ولم يخض هاليفي، قائد القوات المسلحة، في مزيد من التفاصيل في تعليقاته التي أدلى بها خلال إجراء جولة وتقييم للأوضاع على الحدود اللبنانية.