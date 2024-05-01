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قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا وشمال شرقها...اليكم تفاصيل الضربات والضحايا

أخبار دولية
2024-05-01 | 16:44
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قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا وشمال شرقها...اليكم تفاصيل الضربات والضحايا
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قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا وشمال شرقها...اليكم تفاصيل الضربات والضحايا

قُتل خمسة أشخاص بينهم رجل وابنته وأصيب عشرون آخرون الأربعاء خلال ضربات روسية عدة في شرق أوكرانيا وشمال شرقها على ما ذكرت السلطات المحلية.
     
وقتل مدنيان كانا في سيارة جراء قنبلة موجهة ألقتها القوات الروسية من الجو في منطقة خاركيف الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، على ما أوضح الحاكم أوليغ سينيغوبوف. والقتيلان امرأة في الثامنة والثلاثين ووالدها، على ما أوضحت النيابة العامة الأوكرانية.
     
وقال الحاكم "عند الساعة العاشرة صباحا ضرب الروس سيارة ومنزلا في زولوتشيف" الواقعة على بعد حوالى 15 كيلومترا عن الحدود الروسية بواسطة "قنابل جوية موجهة".
     
وأصيب 13 شخصاً بينهم طفل في الحادية عشرة على ما أوضح سينيغوبوف عبر تلغرام.
     
وتوفيت كذلك امرأة تبلغ السادسة والستين متأثرة بجروح تعرضت لها خلال قصف روسي لبلدة ليليوكيفكا في المنطقة نفسها على ما أفاد الحاكم.
     
وفي ضربة جوية منفصلة قتل شخصان وجرح ستة في غيرنيك الواقعة على بعد حوالى 15 كيلومترا من خط الجبهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا على ما قال حاكم المنطقة فاديم فيلاشين. وأكد المسؤول عبر تلغرام أن القوات الروسية هاجمت المدينة بواسطة راجمات صاروخية من طراز "أوراغان"، ونشر صورا لمنزل محترق.
     
وقال الحاكم الإقليمي سيرغي ليساك إن نيران المدفعية وهجوما بطائرة روسية مسيرة أسفرا أيضًا عن إصابة أربعة أشخاص في نيوكوبول بوسط شرق البلاد.
     
وفجرا، كان ثلاثة أشخاص على الأقلّ قد قتلوا في قصف صاروخي روسي استهدف مدينة أوديسا في جنوب غرب أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. وقال رئيس بلدية المدينة غينادي تروخانوف في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "العدو هاجم أوديسا بصواريخ بالستية، ونتيجة للهجوم، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح".
     
وكان هجوم صاروخي روسي أسفر الإثنين عن مقتل خمسة أشخاص في أوديسا، بحسب مسؤولين محليين.
     
في المقابل، أعلنت أوكرانيا الأربعاء أنها استهدفت بطائرة مسيرة مصفاة روسية رئيسية في منطقة ريازان بغرب روسيا على بعد 500 كيلومتر تقريباً من الحدود الأوكرانية وحوالى 190 كيلومترا جنوب شرق موسكو. وقال مصدر في الاستخبارات الأوكرانية لوكالة فرانس برس "تمّ استخدام طائرة مسيرة لضرب مصفاة ريازان". 
     
وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارات وحريق في هذه المصفاة المملوكة لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت وتبلغ طاقتها، بحسب موقعها الإلكتروني، 17 مليون طن سنويا. وأكد حاكم الإقليم بافيل مالكوف عبر تلغرام الهجوم، مشيراً إلى عدم سقوط ضحايا.
     

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