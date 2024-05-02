انهيار طريق في جنوب الصين يودي بحياة 36 شخصا

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم، أن انهيار جزء من طريق سريع بإقليم قوانغدونغ تسبب بسقوط مركبات ومقتل 36 شخصا وإصابة 30 آخرين، وذلك خلال فترة تشهد سفر الملايين في البلاد لقضاء عطلة عيد العمال.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الانهيار الناجم عن الأمطار الغزيرة وقع في حوالي الساعة 2:10 صباح أمس الأربعاء على طريق ميتشو-دابو السريع، مضيفة أن الجزء المنهار بلغ طوله 17.9 متر وتسبب بسقوط 23 مركبة.وميتشو منطقة بإقليم قوانغدونغ بجنوب الصين وتعرضت لأضرار بالغة بسبب الأمطار الغزيرة والطقس البارد منذ أواخر نيسان، مما أدى إلى حدوث انهيارات طينية خطيرة فيما غمرت المياه منازل ودمرت جسورا.