"باركليز" ينفي الاستثمار في شركات دفاعية تزود إسرائيل بالأسلحة

أكّد بنك باركليز البريطاني أنه لا يستثمر أمواله الخاصة في شركات تزود إسرائيل بأسلحة تستخدمها في قطاع غزة لأنه ليس مستثمرا وإنما يقوم بتداول أسهم شركات مدرجة لصالح العملاء.وجاء هذا في بيان للبنك بعد أن استهدف نشطاء مناصرون للفلسطينيين أحد فروعه في الحي المالي بلندن.وقال المصرف على موقعه الإلكتروني: "سُئلنا عن سبب استثمارنا في تسع شركات دفاعية تزود إسرائيل بالعتاد، لكن هذا خطأ في معرفة ما نفعله".وأضاف: "نتداول في أسهم الشركات المدرجة بناء على تعليمات العميل أو طلبه، وقد يؤدي ذلك إلى احتفاظنا بأسهم. لا نضخ استثمارات تخص باركليز وبنك باركليز ليس "مساهما" أو "مستثمرا" بذلك المعنى فيما يتعلق بهذه الشركات".وقال البنك إنه "سيواصل مراقبة التطورات في غزة عن كثب" في ضوء عدد القتلى المدنيين واستهداف موظفي الإغاثة في المنطقة.