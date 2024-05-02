الفلبين تستدعي دبلوماسيا صينيا على خلفية توتر ببحر الصين الجنوبي

استدعت وزارة الخارجية الفلبينية دبلوماسيا صينيا اليوم، للاحتجاج على استخدام بكين لمدافع المياه ضد سفن فلبينية في منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.



وقالت وزارة الخارجية في بيان: "احتجت الفلبين على المضايقات والتصادم والحشد والمناورات الخطيرة واستخدام مدافع المياه وغير ذلك من الأعمال العدائية التي يقوم بها خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية".



وطالبت الوزارة القطع البحرية الصينية بمغادرة المنطقة والمياه المحيطة على الفور.