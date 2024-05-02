فرنسا تنقذ 66 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور القناة إلى بريطانيا

أنقذت فرنسا 66 مهاجراً غير نظامي، بينهم نساء وأطفال، أثناء محاولتهم عبور القناة للوصول إلى بريطانيا، كما أعلنت السلطات الفرنسية.



وقالت المديرية البحرية الفرنسية إنه صباح الخميس، تمّ "إبلاغ خدمات الطوارئ من خلال إشارة دييب بأنّ قارب مهاجرين موجود قبالة ساحل دييب".



وأضافت أنّه "بعد ظهر الأربعاء، قدّم زورق آلي ساحلي تابع للدرك البحري المساعدة للقارب".



وأوضح البيان أنّ الطاقم انتشل "66 شخصاً بينهم نساء وأطفال".