الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب: كان "من الممتع مشاهدة" مداهمة الشرطة لاحتجاج مناصر للفلسطينيين بإحدى الجامعات

أخبار دولية
2024-05-02 | 00:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب: كان &quot;من الممتع مشاهدة&quot; مداهمة الشرطة لاحتجاج مناصر للفلسطينيين بإحدى الجامعات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ترامب: كان "من الممتع مشاهدة" مداهمة الشرطة لاحتجاج مناصر للفلسطينيين بإحدى الجامعات

رأى المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنه كان "من الممتع مشاهدة" شرطة نيويورك وهي تداهم مبنى بجامعة كولومبيا تحصن به طلاب مناصرون للفلسطينيين، ووصف المتظاهرين بأنهم "طائشون غاضبون ومتعاطفون مع حماس".

وقال ترامب لأنصاره في تجمع انتخابي في ويسكونسن الأربعاء: "نيويورك كانت تحت حصار الليلة الماضية". وأشاد بقوات الأمن التي ألقت القبض على نحو 300 محتج.

وكان ترامب يتحدث عن انتشار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في أنحاء الولايات المتحدة في الأيام الماضية. واتهم جمهوريون مسؤولي جامعات بغض الطرف عن الخطابات والمضايقات المعادية للسامية.

وقال ترامب: "بلداتكم وقراكم ستقبل الآن أفرادا من غزة ومناطق أخرى مختلفة"، في إشارة إلى تقارير إعلامية عن خطط إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن لقبول لاجئين من غزة. وتفاعل الحضور مع تعليقات ترامب بإطلاق صيحات الاستهجان.

وذكرت شبكة سي.بي.إس نيوز أنها حصلت على وثائق حكومية داخلية تظهر أن مسؤولين أميركيين يناقشون خيارات مختلفة لإعادة توطين فلسطينيين نزحوا جراء القتال في غزة بعد اجتيازهم مجموعة من الاختبارات.

ويقول مساعدون لبايدن إن الرئيس يدعم الاحتجاجات السلمية لكنه يعارض العنف وخطاب الكراهية والترهيب الجسدي، مع التركيز بشكل خاص على إدانة معاداة السامية في حرم الجامعات.

أخبار دولية

ترامب

شرطة نيويورك

جامعة كولومبيا

الاحتجاجات

فلسطينيين

LBCI التالي
مقتل إمرأة في عاصفة ضربت فرنسا خلال الليل
ديمقراطيون يضغطون على بايدن لثني إسرائيل عن اجتياح رفح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-05-01

شرطة نيويورك تخلي مبنى في جامعة كولومبيا تحصّن فيه متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين

LBCI
أخبار دولية
2024-04-25

رئيس مجلس النواب الأميركي: حماس دعمت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-25

رئيس مجلس النواب الأميركي: حماس دعمت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا

LBCI
أخبار دولية
13:14

بلينكن: رفض حماس لاتفاق الهدنة مع إسرائيل سيظهر عدم اكتراثها بالفلسطينيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:58

مقتل إمرأة في عاصفة ضربت فرنسا خلال الليل

LBCI
أخبار دولية
00:42

ديمقراطيون يضغطون على بايدن لثني إسرائيل عن اجتياح رفح

LBCI
أخبار دولية
00:41

فرنسا تنقذ 66 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور القناة إلى بريطانيا

LBCI
أخبار دولية
00:39

مجلس النواب الأميركي يصوّت لصالح توسيع تعريف مصطلح معاداة السامية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:03

مظاهرات في مناطق عدة من باريس خرجت بمناسبة عيد العمال تطالب بوقف رفضهم الحرب على غزة

LBCI
أخبار لبنان
08:14

تظاهرة الأول من أيار في ساحة البربير وصولا إلى رياض الصلح

LBCI
أخبار دولية
00:24

رئيس المركزي الأميركي: الانتخابات الرئاسية لن تؤثر على قرارات الفائدة

LBCI
أخبار دولية
00:21

"حماس" ترحب بقطع كولومبيا علاقاتها بإسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

في عيد العمال... شباب لبنان يلجأون إلى الـ Freelance Jobs

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الريال يعادل البايرن وكفة مرحلة الاياب ترجح لمصلحة الملكي بين جمهوره!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ملف النزوح السوري محور بحث وتفاهم لبناني أوروبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إليكم بنود إتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الورقة الفرنسية حول الجنوب… "ما حدا قابضها جد"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

التصعيد في الجامعات الأميركية مستمر..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إسرائيل تضغط وتهدد بإجتياح رفح... وبلينكن يضغط في تل ابيب لانجاح مساعيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سيول في السعودية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

جونية تفيض مجددا... و"الحق مش عالشتي"!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:05

إليكم مواعيد الإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني - الدورة الأولى

LBCI
فنّ
05:10

خبر خطوبة ليليا الأطرش من هذا الفنان يغزو الانترنت... هل ودّعت نجمة "باب الحارة" العزوبيّة؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

ماذا في آخر مستجدات حريق مطعم بشارة الخوري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

شبكة تحرش واغتصاب أطفال في قبضة القوى الأمنية والقضاء... أبطالها Tiktokers

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

٩ قتلى حصيلة حريق Pizza Secrets… ماذا كشفت التحقيقات؟

LBCI
أمن وقضاء
04:58

هذا ما أوضحه فوج إطفاء بيروت عن الحريق في مطعم Pizza Secrets

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

جونية تفيض مجددا... و"الحق مش عالشتي"!

LBCI
أمن وقضاء
03:23

ما جديد التحقيقات في حريق المطعم في بشارة الخوري؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More