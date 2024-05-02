مقتل إمرأة في عاصفة ضربت فرنسا خلال الليل

أفادت سلطات محلية في فرنسا في بيان اليوم، بأن عاصفة هبت خلال الليل على شمال البلاد تسببت في انهيارات طينية أدت لمقتل امرأة في السابعة والخمسين من عمرها وإصابة رجل ونقله للمستشفى.



وتسببت الانهيارات الطينية، التي بدأت في منتصف الليل تقريبا، في إلحاق أضرار بمنازل عدة وهناك 56 من أفراد وحدات الإطفاء في المنطقة للمساعدة.