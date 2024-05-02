سويسرا: لم تتم دعوة روسيا لمحادثات إحلال السلام في أوكرانيا

أكدت الحكومة السويسرية ان روسيا لم تتم دعوتها "في هذه المرحلة" للمشاركة في محادثات مقرر إجراؤها في سويسرا في منتصف حزيران بهدف المساعدة في إحلال السلام في الصراع بين موسكو وأوكرانيا.



وقالت الحكومة في بيان: "سويسرا مقتنعة بضرورة مشاركة روسيا في هذه العملية وأن عملية السلام بدون روسيا غير ممكنة".