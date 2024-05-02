الكرملين: الاتهام الأميركي باستخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا لا أساس له

نفى الكرملين صحة اتهام الولايات المتحدة للقوات الروسية في أوكرانيا بانتهاك الحظر الدولي على الأسلحة الكيميائية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن موسكو تمتثل لالتزاماتها بموجب المعاهدة التي تحظر الأسلحة الكيميائية.



واتهمت واشنطن موسكو بانتهاك المعاهدة من خلال نشر مادة الكلوروبكرين التي تسبب الاختناق ضد القوات الأوكرانية واستخدام مواد أخرى خاصة بمكافحة الشغب "كأسلوب حرب" في أوكرانيا.