وزير الخارجية الإماراتي يلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلية

التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الخميس، في أول لقاء إماراتي إسرائيلي معلن منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.



وتقيم الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ أن طبعت العلاقات معها عام 2020 في إطار "اتفاقات أبراهام" بوساطة أميركية. ومنذ بدء الحرب بين حركة حماس والدولة العبرية منذ نحو سبعة أشهر، تبذل أبوظبي مساعي دبلوماسية لإنهاء القتال.



وقالت الخارجية الإماراتية في بيان إن "الشيخ عبدالله ولبيد بحثا آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، ولاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة"، بدون تحديد مكان وزمان اللقاء.



وأضافت أن الوزير أشار خلال اللقاء إلى "الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين".



وبحسب البيان، شدد الشيخ عبدالله على "أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة".



ويأتي اللقاء الأول من نوعه منذ بدء الحرب، في وقت تحض الدول الغربية دول الخليج على لعب دور أكبر لطرح حل شامل للصراع، مع تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع للتوصل إلى هدنة وتبادل أسرى.