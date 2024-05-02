إيران تفرض عقوبات على أفراد وكيانات أميركية وبريطانية لدعمهم إسرائيل

أعلنت إيران الخميس فرض عقوبات على أفراد وكيانات أميركية وبريطانية تدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وذلك في بيان صادر عن وزارة خارجيتها.وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف سبعة أميركيين من بينهم الجنرال براين ب. فينتون قائد قوات العمليات الخاصة في الجيش الأميركي ونائب الأدميرال براد كوبر، وهو قائد سابق للأسطول الخامس للبحرية الأميركية.ومن بين المسؤولين والكيانات البريطانية المستهدفة بالعقوبات وزير الدفاع غرانت شابس وقائد القيادة الاستراتيجية للجيش البريطاني جيمس هوكنهال والبحرية الملكية البريطانية في البحر الأحمر.كما أعلنت عقوبات ضد شركتي لوكهيد مارتن وشيفرون الأميركيتين وشركات إلبيت سيستمز وباركر ميغيت ورافايل يو كيه البريطانية.وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تشمل تجميد الحسابات والمعاملات في النظامين المالي والمصرفي الإيرانيين وتجميد الأصول الواقعة ضمن نطاق الولاية القضائية لجمهورية إيران الإسلامية، فضلًا عن تعليق إصدار تأشيرات ومنع الدخول إلى الأراضي الإيرانية.