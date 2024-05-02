روسيا تعلن سيطرتها على قرية جديدة في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي الخميس سيطرته على قرية جديدة في شرق أوكرانيا، مواصلا تقدّمه البطيء في هذه المنطقة القريبة من أفدييفكا التي احتلتها موسكو في شباط الماضي.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية "حررت قرية بيرديتشي". وكانت كييف أعلنت في نهاية الأسبوع الانسحاب من هذه القرية.