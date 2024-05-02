أوبك+ قد تمدد تخفيضات الإنتاج الطوعية

لم تبدأ أوبك وحلفاؤها بعد محادثات رسمية بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد حزيران، لكن ثلاثة مصادر من منتجي أوبك+ الذين خفضوا الإنتاج قالوا إنهم قد يمدون التخفيضات إذا لم يرتفع الطلب.



وتجتمع أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين في الأول من يونيو حزيران في فيينا لتحديد سياسة الإنتاج. ولم ترد أوبك على طلب للتعليق.