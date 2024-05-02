المستشار الألماني يبحث مع نتنياهو هاتفيًا وقف إطلاق النار والمساعدات لغزة

ذكر بيان للحكومة الألمانية أن المستشار أولاف شولتس ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما شمل وقفًا محتملًا لإطلاق النار.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في البيان: "تحدثا عن جهود إطلاق سراح كل الرهائن المحتجزين لدى حماس وعن وقف إطلاق النار. كما ناقشا أيضًا إدخال المزيد من التحسينات على إيصال المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة".