زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بمئات الصواريخ والمسيرات وآلاف القنابل في نيسان

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا استخدمت أكثر من 300 صاروخ ونحو 300 طائرة مسيرة من طراز شاهد وما يزيد عن 3200 قنبلة موجهة في هجمات نيسان على أوكرانيا.



وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق "تليغرام": "القوة وحدها بإمكانها ردع هذا الإرهاب، قوة شعبنا، قوة الوحدة العالمية، قوة الضغط على روسيا، قوة أنظمة الدفاع الجوي المقدمة لأوكرانيا، قوة جنودنا المتمسكين بمواقعهم على الجبهة".

