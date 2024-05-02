فرنسا تدعو الجامعات الى الحفاظ على النظام في مواجهة التعبئة المؤيدة لغزة

طلبت الحكومة الفرنسية الخميس من رؤساء الجامعات ضمان "الحفاظ على النظام" في مواجهة التعبئة الرافضة للحرب في غزة، باستخدام "أقصى حد من الصلاحيات" المتاحة لهم.



ونُظمت تجمعات عدة واعتصامات في فرنسا منذ الأسبوع الماضي في حرم كلية "ساينس بو" المرموقة والعديد من الجامعات، ما أدى في بعض الحالات إلى تدخل الشرطة، بالتوازي مع تعبئة مستمرة في جامعات كثيرة بالولايات المتحدة.



والخميس، طلبت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو من رؤساء الجامعات "استخدام أقصى حد من الصلاحيات التي يمنحها لهم قانون التعليم"، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات التأديبية أو استدعاء قوات الأمن.



وذكّرت الوزيرة رؤساء الجامعات العامة البالغ عددها 74 جامعة في فرنسا بأنهم "مسؤولون عن حفظ النظام داخل حرم الجامعة، ولا يمكن للشرطة الدخول إلا بناء على طلب من سلطة الجامعة".



كما طلبت منهم سيلفي ريتايو "ضمان... تعددية التعبير" داخل الجامعات و"تعزيز أنظمتها للسماح بإجراء جميع المناقشات في مؤسساتها، في كنف احترام مع القانون، بطبيعة الحال، وكذلك الأشخاص والأفكار".



وأشارت الوزيرة أيضا إلى أنه من الممكن فرض "حظر موقت على الدخول إلى المؤسسة" على الطلاب الذين يهددون غيرهم.



علاوة على ذلك، فيما يدعو الطلاب الداعمون للقضية الفلسطينية في كلية العلوم السياسية بباريس الى إلغاء "شراكات الكلية مع الجامعات والمنظمات الداعمة لدولة إسرائيل"، أكدت الوزيرة أنه "لا سبيل لأن تتخذ الجامعات موقفا مؤسسيا لصالح هذا الطرف أو ذاك" في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.