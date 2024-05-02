الشرطة تتحرك لإزالة حواجز نصبها محتجون على حرب غزة في جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس

بدأت شرطة تتحرك لإزالة حواجز نصبت حول خيم نصبها محتجون في حرم جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس الخميس فيما التوتر حول الحرب في قطاع غزة يعتمل في حرم جامعية أميركية.



وأظهرت مشاهد بثتها محطة "سي ان ان" الإخبارية الأميركية عناصر الشرطة الذي تسلحوا بوسائل مكافحة الشغب، يزيلون ألواحا خشبية فضلا عن أسلاك فيما أوقفوا محتجين عدة.