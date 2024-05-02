في البرازل... مقتل 10 أشخاص وفقدان 21 آخرين على الأقل جراء السيول

قتل 10 أشخاص وفقد 21 آخرين على الأقل جراء السيول ناتجة عن أمطار غزيرة عطلت على ولاية ريو غراندي دو سول جنوبي البرازيل.وفي بيان، أعلن الدفاع المدني أنه تم إجلاء حوالى 1400 شخص في أكثر من مئة بلدية في الولاية، ونقل معظمهم إلى أماكن إقامة مؤقتة، مشيرًا الى أن الأضرار طالت أكثر من 19 ألف شخص.