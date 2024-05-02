هنية يهاتف وزير المخابرات المصرية بشأن مفاوضات وقف العدوان

أجرى رئيس حركة حماس إسماعيل هنية اتصالًا هاتفيًا مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بشأن مفاوضات وقف العدوان على شعبنا.



حيث ثمن رئيس الحركة الدور الذي تقوم به مصر، وأكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار.



وأكد رئيس الحركة للوزير عباس كامل على قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان.