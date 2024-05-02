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الأمطار تغلق مدارس وشركات مجددًا في الإمارات وتتسبب باضطراب حركة مطار دبي
أخبار دولية
2024-05-02 | 09:12
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الأمطار تغلق مدارس وشركات مجددًا في الإمارات وتتسبب باضطراب حركة مطار دبي
تسبب تساقط أمطار غزيرة في الإمارات الخميس بإغلاق المدارس والمؤسسات الحكومية وعدد كبير من الأعمال الخميس، في حين شهدت حركة الطيران في مطار دبي اضطرابات، وذلك بعد أسبوعين من فيضانات تسبب بشلل تام في البلاد.
وضربت الإمارات فجر الخميس عاصفة رعدية مصحوبة برياح عاتية مع تسجيل هطول ما يصل إلى 50 ملم من الأمطار في بعض المناطق قبل الثامنة صباحًا، وفق المركز الوطني للأرصاد.
وجرى تطبيق نظام التعليم عن بُعد في المدارس الحكومية والخاصة في معظم أنحاء الإمارات، وكذلك العمل عن بُعد في المؤسسات الحكومية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأغلقت العديد من الشركات أبوابها بعد أن نصحت السلطات القطاع الخاص بالعمل عن بُعد.
وأعلنت شركة "مطارات دبي" أن "بسبب الظروف الجوية، تم تحويل مسار 5 رحلات وإلغاء 13 رحلة" في مطار دبي الدولي.
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