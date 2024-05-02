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هنية يهاتف رئيس الوزراء القطري... واتفاق على استكمال المباحثات بهدف إنجاز إتفاق لوقف العدوان

أخبار دولية
2024-05-02 | 09:28
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هنية يهاتف رئيس الوزراء القطري... واتفاق على استكمال المباحثات بهدف إنجاز إتفاق لوقف العدوان
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هنية يهاتف رئيس الوزراء القطري... واتفاق على استكمال المباحثات بهدف إنجاز إتفاق لوقف العدوان

أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، حيث بحثا آخر تطورات المفاوضات بشأن وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني.

وثمن رئيس الحركة الدور الذي تقوم به قطر في الوساطة، وأكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرًا.

واتفق الطرفان على استكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر بما يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان عليه.

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