ماكرون يشدد على حماية "المصالح الإستراتيجية" في العلاقات مع الصين

وقال ماكرون ردًا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي فتح السوق الأوروبية أمام الصين: "يجب أن نكون عمليين للغاية وننظر إلى هذه المسألة من خلال مصالحنا الاستراتيجية".



وأضاف الرئيس الفرنسي: "هذا أحد أهدافي الرئيسية خلال استضافتي الرئيس شي جينبينغ يومي 6 و7 أيار"، معتبرًا أنه "يجب علينا أن نفعل كل شيء لإشراك الصين في القضايا العالمية الكبرى وبحث علاقاتنا الاقتصادية القائمة على المعاملة بالمثل".



وأشار إلى السيارات الكهربائية الصينية التي "تخضع لضريبة بنسبة 10%" في السوق الأوروبية بينما تقدم الدولة "مساعدة كبيرة" في إنتاجها. وفي المقابل، فإن السيارات الكهربائية الأوروبية التي "تفرض أوروبا قواعد تحد من مساعدة" منتجيها "تخضع لضريبة بنسبة 15%" في السوق الصينية.



وشدد ماكرون على أنه "يجب علينا أن نتصرف باحترام على المستوى التجاري مع الصين، ولكن مع الدفاع عن مصالحنا والمعاملة بالمثل وحماية الأمن القومي"، موضحًا أنه يدعم التحقيقات التي فتحتها المفوضية الأوروبية بشأن الإعانات الصينية التي يشتبه في أنها تقوض المنافسة في صناعة السيارات الكهربائية والألواح الكهروضوئية وطاقة الرياح.



وقال: "يجب ألا ننسى قضايا الأمن القومي... هناك العديد من القطاعات التي تشترط الصين أن يكون منتجوها صينيين، لأنها حساسة للغاية. يجب علينا نحن الأوروبيين أن نكون قادرين على فعل الشيء نفسه".