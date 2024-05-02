ألمانيا تستضيف ماكرون في زيارة دولة أواخر أيار

يعتزم الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون زيارة دولة إلى ألمانيا خلال أيار، وفق ما أعلنت الرئاسة الألمانية.

وتُعتبر أوّل زيارة دولة لرئيس فرنسيّ، منذ 24 عامًا.

وكان من المقرر أن تتم هذه الزيارة في تموز الماضي، لكنّها أرجئت بسبب أعمال الشغب التي اندلعت حينها في فرنسا.

ويتضمن برنامج الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام مشاركة ماكرون في حفل إحياء ذكرى تأسيس ألمانيا الغربية بعد الحرب وانتهاء الحكم الشيوعي في ألمانيا الشرقية.

وينتقل، لاحقًا، الرئيسان إلى مدينتي دريسدن في شرق ألمانيا ومونستر في غربها لزيارة المواقع التي يتعاون فيها البلدان في مجال الابتكارات التكنولوجية أو الأمن.

وأكّد بيان الرئاسة الألمانية أن "الرئيسين سيحتفلان بالتكامل الأوروبي في كل محطاتهما" خلال زيارة الدولة، وهي الأولى لرئيس فرنسي الى ألمانيا منذ زيارة جاك شيراك عام 2000.