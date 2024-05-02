إصابة ستة أطفال بجروح في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية

أصيب ستة أطفال بجروح الخميس في قصف روسي بقنابل موجهة استهدف منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون أوكرانيون.



وتواجه هذه المنطقة التي احتلت روسيا أجزاء كبيرة منها لأشهر في بداية الغزو، هجمات متزايدة منذ أسابيع.



وقال حاكم خاركيف أوليغ سينيغوبوف خاركيف في منشور على تطبيق تلغرام: "أصيب سبعة أشخاص، بينهم ستة أطفال، جراء هجوم معاد بالقنابل الجوية الموجهة على ديرغاتشي".



وأضاف أن جميع الأطفال نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج واصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة.

