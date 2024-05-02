ترامب يرفض التعهد بقبول نتائج انتخابات 2024 الرئاسية في حال خسارته

واجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس انتقادات حادة بعد رفضه التعهد بقبول نتائج انتخابات 2024 الرئاسية في حال خسارته، مكررا مزاعمه بأنه كان ضحية غش في انتخابات عام 2020.



وقال ترامب لصحيفة "ميلووكي جورنال سنتينل" الأربعاء "إذا كان كل شيء نزيها، سأقبل النتائج بكل سرور"، مستطردا "أما إذا لم يكن الأمر كذلك، عليك أن تقاتل من أجل حق البلاد".



وكان ترامب الذي يواجه الرئيس جو بايدن مجددا للعودة إلى البيت الأبيض قد أدلى بتصريحات مماثلة قبل خوضه الانتخابات الرئاسية في 2016 و2020.



وهو أشار لـ"سنتينل" أنه في حال اعتقد بوجود مشاكل "سأكشف عنها"، مضيفا "سألحق الضرر بالبلاد إذا قلت خلاف ذلك". وتابع "لكن لا، أتوقع أن تكون الانتخابات نزيهة وأن نفوز بها ربما بغالبية كبيرة".



لكن ترامب راوغ في الإجابة عندما سألته مجلة "تايم" مؤخرا ما إذا كان يتوقع أن تشعل هزيمته في تشرين الثاني/نوفمبر شرارة العنف السياسي، كما أن تصريحاته الأخيرة قوبلت بردود فعل قاسية من معسكر بايدن.