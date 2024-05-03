وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 26 طائرة وخمس سفن صينية في محيط الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم، أنّها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 26 طائرة وخمس سفن صينية في محيط الجزيرة.



وأفادت الوزارة في بيان، بأنّ 17 من هذه الطائرات "اجتازت الخط الأوسط ودخلت شمالي ووسط منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي (أديز) التايوانية".