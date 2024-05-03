الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أعمال فنية دينية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لويد أوستن: لا يوجد ما يشير إلى أن حماس تخطط لمهاجمة قوات أميركية

أخبار دولية
2024-05-02 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لويد أوستن: لا يوجد ما يشير إلى أن حماس تخطط لمهاجمة قوات أميركية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لويد أوستن: لا يوجد ما يشير إلى أن حماس تخطط لمهاجمة قوات أميركية

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنه لا يرى أي مؤشر على أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تخطط لأي هجوم على قوات أميركية في غزة.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي: "أنا لا أناقش المعلومات الاستخباراتية على المنصة. لكنني لا أرى أي مؤشرات حاليا على أن هناك نية فعلية للقيام بذلك".

أخبار دولية

لويد أوستن

حماس

هجوم

قوات أميركية

غزة

LBCI التالي
طلاب مؤيدون للفلسطينيين ينصبون خياماً أمام أكبر جامعة في المكسيك
ارتفاع حصيلة الفيضانات في جنوب البرازيل إلى 29 قتيلاً و60 مفقوداً
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-03

رئيس المكتب السياسي لحماس: الحركة ملتزمة بشروط وقف إطلاق النار ويتعين على إسرائيل إنهاء الهجوم العسكري والانسحاب من غزة

LBCI
آخر الأخبار
23:19

وزير الدفاع الأميركي: لا أرى أي مؤشر على أن حماس ستهاجم القوات الأميركية في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-02

وزارة الصحة في غزة: مقتل 34596 فلسطينيا وإصابة 77816 آخرين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-01

وزارة الصحة التابعة لحماس: إرتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 34568 قتيلًا منذ اندلاع الحرب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:29

الصحة العالمية: خطة الطوارئ لعملية الاجتياح المحتملة في رفح مجرد "ضمادة"

LBCI
أخبار دولية
05:24

مقتل أوكراني خطط لمهاجمة محطة وقود في روسيا

LBCI
أخبار دولية
04:45

سيول تتهم بيونغ يانغ بالتخطيط لشن هجمات ضد سفاراتها

LBCI
أخبار دولية
04:44

"المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى هجوما صاروخيا على أهداف في تل أبيب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-08

يتقاتلان باسم الحب... صراع بين ثعبانين ضخمين والأقوى يفوز بالأنثى! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-28

سيجورنيه: العودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشار الجيش في الجنوب... وليس لفرنسا أن تملي على اللبنانيين رئيسهم

LBCI
خبر عاجل
2024-04-05

وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في جبل لبنان بتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٤

LBCI
منوعات
2024-04-18

ما علاقة الجمال بالأداء الجنسي؟... هكذا يؤثر المظهر على الحياة العاطفية بحسب الدراسات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:56

ميقاتي: ما من رشوى كما يزعم البعض ولا اشتراط لأن تكون مساعدة المليار لبقاء اللاجئين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

جمهور دورتموند العلامة الفارقة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الشرطة الأميركية تفكك مخيمًا مؤيدا للفلسطينيين بجامعة كاليفورنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التطور التكنولوجي يمنح إختصاصات جديدة لعمال المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات

LBCI
أخبار دولية
13:31

الإيجابية تطغى على أجواء مقترح الهدنة المقدم من الجانب الإسرائيلي... ماذا عن جبهة لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

مليار يورو من الإتحاد الأوروبي للبنان والهدف الحد من الهجرة غير الشرعية

LBCI
امن وقضاء
13:07

تحقيقات حريق مطعم البيتزا... إهمال ما بعده إهمال على كل المستويات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

كيف نحمي القاصرين في شبكة إغتصاب الأطفال؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات

LBCI
خبر عاجل
10:48

اليكم مواعيد امتحانات الشهادة المتوسطة للطلبات الحرّة والثانوية بفروعها الاربعة..

LBCI
خبر عاجل
14:08

ميقاتي لـ جدل: مع انضمام لبنان إلى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين سيُفتح المجال أمام اللبنانيين لهجرة موسمية إلى دول الاتحاد الاوروبي للعمل موسميًا

LBCI
حال الطقس
02:56

منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend

LBCI
منوعات
09:53

بعد انتشار أخبار عن تهريبه كمية من المخدرات... دكتور فود يرد على الشائعات المتداولة: هذا ما قاله!

LBCI
أمن وقضاء
08:20

ماذا في جديد قضية إغتصاب الأطفال؟

LBCI
خبر عاجل
13:38

ميقاتي لـ جدل: كل من هو مقيم على الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية يجب أن يُرحّل إلى بلاده وهذه الاوامر أُعطيت لكافة الاجهزة الامنية

LBCI
خبر عاجل
13:51

ميقاتي لـ جدل: وضعنا شرطا أن تُعطى المساعدات للسوريين في سوريا لتكون حافزًا لعودتهم ولمستُ تفهّمًا اوروبيًا كاملاً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More