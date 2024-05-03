الحزب الإسلامي في موريتانيا يقدّم مرشحاً للانتخابات الرئاسية للمرة الاولى منذ 2009

أعلن "تواصل"، الحزب الإسلامي المعارض في موريتانيا، الخميس أنّ رئيسه حمادي ولد سيد المختار سيخوض الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في 29 حزيران المقبل، في أول ترشيح مباشر يُقْدم عليه الحزب منذ 2009 لهذا الاستحقاق.



وقال حزب "التجمّع الوطني للإصلاح والتنمية" تواصل في بيان إنّه قرّر "بعد التداول والنقاش المستفيض ترشيح رئيس الحزب" لرئاسة الجمهورية على ضوء "تعلّق المواطن الموريتاني الكبير بالتغيير".



وكان الحزب قاطع الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014 بينما دعم مرشّحاً من خارج صفوفه في الانتخابات التي تلتها في 2019.



و"تواصل" الذي حصل على ترخيص في 2007 أصبح منذ ذلك الحين أول حزب معارض في البرلمان الموريتاني، ولديه حالياً 11 نائباً من أصل 176.

