تأكيد مقتل أحد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية فجر الجمعة أنّها تأكّدت من مقتل درور أور، أحد الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة حماس في غزة خلال هجومها غير المسبوق على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول.



وقال كيبوتس بئيري حيث كان يعيش أور إنّ الرجل البالغ 49 عاماً "قُتل في السابع من تشرين الأول على أيدي إرهابيي حماس الذين اختطفوا جثته ونقلوها إلى قطاع غزة".



وحتى هذا الإعلان كان أور يُعتبر في عداد الرهائن الأحياء المحتجزين في قطاع غزة.



وكيبوتس بئيري هو أحد التجمّعات السكنية الإسرائيلية التي تعرّضت لأكبر قدر من الخسائر، سواء البشرية أو المادية، في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس على جنوب الدولة العبرية انطلاقاً من قطاع غزة.