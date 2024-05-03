سانا: إصابة ثمانية عسكريين سوريين بجروح في غارة جوية إسرائيلية قرب دمشق

أصيب ثمانية عسكريين سوريين بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت ليل الخميس-الجمعة موقعاً في محيط دمشق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).



ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنّه قرابة الساعة العاشرة من ليل الخميس "شنّ العدوّ الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ "انفجارات دوّت في ريف دمشق الجنوبي والجنوبي الغربي، نتيجة قصف إسرائيلي لمركز تدريب للمخابرات العامة، كان قد استولى عليه حزب الله اللبناني منذ العام 2014، وحوّله إلى معتقل ومركز له، قرب بلدة نجها بريف دمشق".



والمرصد منظمة حقوقية غير حكومية مقرّها في لندن لكنّها تعتمد في معلوماتها على شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا.

