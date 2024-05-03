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وزير الدفاع الأميركي: القوات الروسية لا تستطيع الوصول الى قواتنا في النيجر

أخبار دولية
2024-05-03 | 00:27
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وزير الدفاع الأميركي: القوات الروسية لا تستطيع الوصول الى قواتنا في النيجر
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وزير الدفاع الأميركي: القوات الروسية لا تستطيع الوصول الى قواتنا في النيجر

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم، أنه لا توجد مشكلة كبيرة لدى القوات الأميركية في النيجر بعد أن ذكرت "رويترز" أن عسكريين روس دخلوا قاعدة جوية في العاصمة نيامي تستضيف قوات أميركية.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي في هونولولو: "الروس موجودون في مجمع منفصل ولا يمكنهم الوصول إلى القوات الأميركية أو معداتنا".

وأضاف: "دائما ما أركز على سلامة قواتنا وحمايتهم. ولكن في الوقت الحالي، لا أرى مشكلة كبيرة هنا فيما يتعلق بحماية قواتنا".

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لرويترز إن أفرادا من الجيش الروسي دخلوا قاعدة جوية في النيجر تستضيف قوات أميركية، في خطوة تأتي في أعقاب قرار المجلس العسكري في النيجر طرد القوات الأميركية من البلاد.

وطلب ضباط الجيش الذين يحكمون الدولة الواقعة في غرب أفريقيا من الولايات المتحدة سحب قرابة ألف عسكري من البلاد التي كانت حتى انقلاب وقع العام الماضي شريكا رئيسيا في حرب واشنطن على متمردين قتلوا آلاف الأشخاص وشردوا الملايين.

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير، طالبا عدم نشر اسمه، إن القوات الروسية لا تختلط مع القوات الأميركية، وإنما تستخدم مكانا منفصلا في القاعدة الجوية 101 المجاورة لمطار ديوري حماني الدولي في نيامي عاصمة النيجر.

وتضع هذه الخطوة التي اتخذها الجيش الروسي الجنود الأميركيين والروس على مسافة قريبة للغاية من بعضهم البعض في وقت يتزايد فيه التنافس العسكري والدبلوماسي بين البلدين بسبب الصراع في أوكرانيا.

وتثير الخطوة أيضا تساؤلات حول مصير المنشآت الأميركية في البلاد بعد الانسحاب.
 

أخبار دولية

لويد أوستن

النيجر

القوات الروسية

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