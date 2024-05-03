الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أعمال فنية دينية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الأميركي: الكونغرس ضاعف التمويل المخصص لقذائف المدفعية عيار 155 ملم

أخبار دولية
2024-05-03 | 00:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الأميركي: الكونغرس ضاعف التمويل المخصص لقذائف المدفعية عيار 155 ملم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الجيش الأميركي: الكونغرس ضاعف التمويل المخصص لقذائف المدفعية عيار 155 ملم

كشف مسؤول بالجيش الأميركي أن الكونغرس ضاعف تمويلا طلبه لشراء وتصنيع قذائف مدفعية من عيار 155 ملم إلى ستة مليارات دولار لتحل محل المخزونات التي تراجعت وسط شحن ذخائر إلى أوكرانيا والآن إلى إسرائيل.

وارتفع الطلب على قذائف المدفعية عيار 155 ملم منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط 2022. وتقلصت المخزونات المتاحة لدى الحلفاء للدفاع عن أنفسهم في ظل قيامهم بإرسال القذائف إلى كييف التي تطلق الآلاف منها يوميا.

وقال دوج بوش كبير مشتري الأسلحة للجيش: "وفقا لحساباتي... طلبنا حوالي 3.1 مليار دولار تتعلق بإنتاج القذائف عيار 155 وزيادة إنتاجها. ويبدو أننا حصلنا على ستة مليارات دولار. لذلك أعتقد أن هذا تصويت بالثقة بينما نمضي إلى 100 ألف قذيفة في الشهر".

وخصص الجيش الأميركي 3.1 مليار دولار لشراء قذائف المدفعية وتوسيع الإنتاج في مشروع القانون التكميلي الذي جرى التوقيع عليه مؤخرا وتبلغ قيمته 95 مليار دولار.

وقال بوش للصحفيين الخميس إن الولايات المتحدة تعتزم زيادة معدل إنتاجها الشهري من قذائف المدفعية عيار 155 ملم إلى 100 ألف في صيف عام 2025.

وتستفيد شركة جنرال دايناميكس من إنفاق البنتاغون لتوفير معدات تحل محل التي يتم إرسالها لأوكرانيا، بما في ذلك ذخائر المدفعية عيار 155 ملم.

أخبار دولية

الولايات المتحدة

الجيش الأميركي

الكونغرس

قذائف مدفعية

LBCI التالي
مصادر لـ"رويترز": الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من اتفاق على معاهدة أمنية
وزير الدفاع الأميركي: القوات الروسية لا تستطيع الوصول الى قواتنا في النيجر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-19

"رويترز" نقلا عن الجيش الأميركي: الأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية في العراق غير صحيحة

LBCI
أخبار دولية
01:24

مصادر لـ"رويترز": الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من اتفاق على معاهدة أمنية

LBCI
أخبار دولية
13:12

واشنطن بوست: الولايات المتحدة قتلت عن طريق الخطأ مدنيًا في سوريا

LBCI
أخبار دولية
2024-05-01

العاهل الأردني يزور إيطاليا والولايات المتحدة لبحث الحرب في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:29

الصحة العالمية: خطة الطوارئ لعملية الاجتياح المحتملة في رفح مجرد "ضمادة"

LBCI
أخبار دولية
05:24

مقتل أوكراني خطط لمهاجمة محطة وقود في روسيا

LBCI
أخبار دولية
04:45

سيول تتهم بيونغ يانغ بالتخطيط لشن هجمات ضد سفاراتها

LBCI
أخبار دولية
04:44

"المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى هجوما صاروخيا على أهداف في تل أبيب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-12-06

سفيرا سوريا لدى السعودية والجزائر يؤديان اليمين أمام الأسد

LBCI
اسرار
2024-01-09

أسرار الصحف 09-01-2024

LBCI
اقتصاد
2024-04-30

انخفاض في اسعار المحروقات

LBCI
أخبار دولية
2024-02-28

المغرب: انتشال 8 جثث لأشخاص غرقوا في البحر المتوسط أثناء محاولة للهجرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:56

ميقاتي: ما من رشوى كما يزعم البعض ولا اشتراط لأن تكون مساعدة المليار لبقاء اللاجئين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

جمهور دورتموند العلامة الفارقة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الشرطة الأميركية تفكك مخيمًا مؤيدا للفلسطينيين بجامعة كاليفورنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التطور التكنولوجي يمنح إختصاصات جديدة لعمال المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات

LBCI
أخبار دولية
13:31

الإيجابية تطغى على أجواء مقترح الهدنة المقدم من الجانب الإسرائيلي... ماذا عن جبهة لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

مليار يورو من الإتحاد الأوروبي للبنان والهدف الحد من الهجرة غير الشرعية

LBCI
امن وقضاء
13:07

تحقيقات حريق مطعم البيتزا... إهمال ما بعده إهمال على كل المستويات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

كيف نحمي القاصرين في شبكة إغتصاب الأطفال؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات

LBCI
خبر عاجل
10:48

اليكم مواعيد امتحانات الشهادة المتوسطة للطلبات الحرّة والثانوية بفروعها الاربعة..

LBCI
خبر عاجل
14:08

ميقاتي لـ جدل: مع انضمام لبنان إلى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين سيُفتح المجال أمام اللبنانيين لهجرة موسمية إلى دول الاتحاد الاوروبي للعمل موسميًا

LBCI
حال الطقس
02:56

منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend

LBCI
منوعات
09:53

بعد انتشار أخبار عن تهريبه كمية من المخدرات... دكتور فود يرد على الشائعات المتداولة: هذا ما قاله!

LBCI
أمن وقضاء
08:20

ماذا في جديد قضية إغتصاب الأطفال؟

LBCI
خبر عاجل
13:38

ميقاتي لـ جدل: كل من هو مقيم على الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية يجب أن يُرحّل إلى بلاده وهذه الاوامر أُعطيت لكافة الاجهزة الامنية

LBCI
خبر عاجل
13:51

ميقاتي لـ جدل: وضعنا شرطا أن تُعطى المساعدات للسوريين في سوريا لتكون حافزًا لعودتهم ولمستُ تفهّمًا اوروبيًا كاملاً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More