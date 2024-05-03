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مصادر لـ"رويترز": الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من اتفاق على معاهدة أمنية

أخبار دولية
2024-05-03 | 01:24
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مصادر لـ&quot;رويترز&quot;: الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من اتفاق على معاهدة أمنية
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مصادر لـ"رويترز": الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من اتفاق على معاهدة أمنية

كشفت سبعة مصادر مطلعة لـ"رويترز" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والسعودية تعملان على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن ضمانات أمنية أميركية ومساعدة في المجال النووي للأغراض المدنية رغم أن اتفاق التطبيع الذي يجري الحديث عنه بين إسرائيل والسعودية في إطار "صفقة كبرى" في الشرق الأوسط لا يزال بعيد المنال.

وتحدد مسودةٌ للعمل المبادئ والمقترحات التي تهدف إلى إعادة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة بشأن المنطقة المضطربة إلى نصابها بعدما انفرط عقد الأمور إثر الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول على إسرائيل واندلاع الحرب في غزة، وفقا لمصدرين اطلعا على المسودة.

ويبدو أن هذا يمثل استراتيجية بعيدة المدى تواجه العديد من العقبات ليس أقلها عدم اليقين بشأن ما يمكن أن يؤول إليه الصراع في غزة.

وقال خمسة من المصادر إن المفاوضين الأميركيين والسعوديين يعطون في الوقت الراهن الأولوية لمعاهدة أمنية ثنائية يمكن أن تكون بعد ذلك جزءا من حزمة أوسع يتم عرضها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيقدم تنازلات لضمان التوصل لعلاقات تاريخية مع الرياض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الخميس: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق" بشأن الجزء الأميركي السعودي من الحزمة، وأشار إلى أنه يمكن تسوية التفاصيل "في وقت قصير للغاية".

ووفقا لدبلوماسيين أجانب في الخليج ومصادر في واشنطن فمن المرجح أن يتعلق هذا الجزء من الخطة بضمانات أميركية رسمية للدفاع عن المملكة، بالإضافة إلى حصول السعودية على أسلحة أميركية أكثر تقدما مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية ووضع قيود على استثمارات بكين في البلاد.

وتوقعت مصادر مطلعة أن يتضمن الاتفاق الأمني الأميركي السعودي تبادل التقنيات الحديثة مع الرياض بما في ذلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إنه من المتوقع استكمال البنود في غضون أسابيع.
 

أخبار دولية

الولايات المتحدة

السعودية

معاهدة أمنية

إسرائيل

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