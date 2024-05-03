روسيا تعلن أنها أسقطت 6 مسيرات أطلقتها أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت ست طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.وأوضحت وزارة الدفاع عبر تطبيق تيليغرام، أن خمس طائرات مسيرة أُسقطت فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا وواحدة فوق شبه جزيرة القرم.ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل عن أضرار ربما سببها الهجوم.